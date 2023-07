Nova Zelândia surpreende a Noruega na estreia e vence pela primeira vez em Copas

Apesar de já ter participado de cinco Copas do Mundo Femininas, com 15 jogos disputados, a seleção da Nova Zelândia chegou ao Mundial no qual é uma das anfitriãs com um jejum incômodo: jamais havia vencido uma partida no torneio. E, apesar de ter pego uma pedreira na abertura – a seleção norueguesa, campeã mundial em 1995 – conseguiu fazer história logo de cara. A primeira vitória neo-zelandesa na história das Copas veio na 16ª partida, abrindo caminho para uma inédita classificação para as oitavas de final.