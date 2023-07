No primeiro dia de Expoacre, Sejusp lança campanha Voando com a Segurança

Voar em um helicóptero do Centro Integrado de Operações Policiais Aéreas (Ciopaer) pode se tornar realidade, pois a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) lançou nesta primeira noite de Expoacre, 29, a campanha Voando com a Segurança.

A campanha que está em sua segunda edição, vai oferecer dois voos por meio do Ciopaer, em que os ganhadores terão direito a um acompanhante. Para participar do sorteio, será necessário visitar os estandes do Sistema Integrado de Segurança Pública composto pela Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC), Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento Estadual Trânsito, para recolher os carimbos no cartão fidelidade. Depois disso é só depositar o cartão na urna, que fica nos espaços da Sejusp.

Visitando o estande da segurança, Willian Pereira do Carmo ficou muito feliz em saber da campanha, e logo se dispôs a participar. “Eu estou com uma grande expectativa, porque se ganhar, vai ser minha primeira vez voando, além de concorrer a campanha ainda pude conhecer e aprender sobre todas as polícias”, disse.

O capitão Dyego Ribeiro da Silva Vieira, do Ciopaer, explica que a campanha começou ano passado. O sobrevoo de helicóptero será sobre a cidade de Rio Branco e terá a duração de 20 minutos. “Este ano trouxemos novamente a campanha, que foi um sucesso. As pessoas que podem concorrer são as maiores de 14 anos e residentes do Brasil”, destaca.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, coloca que a campanha é uma oportunidade de a população acreana estar mais próxima das forças de segurança. “A nossa campanha voando com a segurança é uma maneira de aproximar a sociedade com a segurança pública, de certa maneira com todas as forças, pois ao passar por cada estande e conhecer um pouco do trabalho dessas instituições podemos mostrar que também são parceiras, é isso que queremos, estar cada vez mais próximo da população com ações que fazem a diferença”.

O sorteio do voo acontecerá dia 5 de agosto, sábado, e o voo para os ganhadores irá ocorrer no dia 6 de agosto, em um horário com condições climáticas para a realização do voo.