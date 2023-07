No Acre, setor de serviços acumula saldo positivo de 6,1% em um ano e cresceu 2,4%

FOTO – SÉRGIO VALE

Em maio de 2023, o volume de serviços no Acre cresceu 2,4% em comparação ao mês de abril, mantendo a trajetória de crescimento desse setor no Estado. Já na comparação a maio de 2022, o avanço é o dobro: 5,8% -e no acumulado de doze meses o resultado é ainda mais animador com saldo de 6,1%.

No Brasil o segmento de serviços se expandiu 0,9% frente a abril, na série com ajuste sazonal, após ter recuado 1,5% no mês anterior. Dessa forma, o setor se encontra 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 2,0% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com maio do ano passado, o volume de serviços cresceu 4,7%, sua 27ª taxa positiva consecutiva. O acumulado do ano foi a 4,8% frente a igual período de 2022. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,8% em abril para 6,4% em maio de 2023, menor resultado desde agosto de 2021 (5,1%).

Em nível nacional, a expansão de 0,9% no volume de serviços, de abril para maio de 2023, foi acompanhada por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes (2,2%), que recuperou parte da queda (-4,3%) verificada em abril. Os demais avanços do mês vieram dos serviços prestados às famílias (1,1%); dos outros serviços (0,6%); e de informação e comunicação (0,2%), com o primeiro alcançando um ganho acumulado de 2,2% no período abril-maio; o segundo recuperando uma parte da perda de 1,7% registrada nos dois meses anteriores; e o último assinalando um ligeiro acréscimo (0,2%) após recuar 1,1% em abril. Já a única retração do mês ficou com os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,0%), que emplacaram o segundo revés seguido, com perda acumulada de 1,5%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (12) pelo IBGE. Acesse a pesquisa e saiba mais: https://agenciadenoticias. ibge.gov.br/media/com_ mediaibge/arquivos/ 7ddf87aabc74ce5d04ef1144cfe3bd c1.pdf