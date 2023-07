Neymar exigia na Seleção as regalias de Messi e Cristiano Ronaldo,diz Juninho

Que Carlo Ancelotti, Fernando Diniz e Ednaldo Rodrigues leiam essas declarações.

E pensem o que significa para os jogadores brasileiros as regalias de Neymar.

Elas já foram de Ronaldo Fenômeno, gordo, na Copa de 2006.

De Kaká, titular, com lesões no joelho e no quadril no Mundial de 2010.

De Neymar nas últimas três Copas.

São cinco Mundiais fracassados.

Privilégios e regalias para um jogador ajudaram a sabotar o Brasil.

E explicam o jejum de 22 anos sem Mundial…