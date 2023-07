Negociações entre presidiários e as Forças Policiais são suspensas no presídio Antônio Amaro

Por Davi Sahid

As negociações entre os detentos do Presídio Antônio Amaro e as Forças Policiais do Estado foram suspensas na noite desta quarta-feira, 26, e só voltará a ocorrer novamente pela manhã desta quinta-feira, 27.

Alguns avanços aconteceram durante o dia de rebelião e pedidos foram atendidos, entres eles a presença do Promotor Tales Tranin, do Ministério Público do Acre (MPAC) que tentou ajudar nas negociações, porém os presidiários concordaram com poucas coisas.

Os detentos pediram ainda um representante da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC), Romano Gouveia, que conseguiu ter conversas com os presidiários, que informaram que se renderiam pela manhã desta quinta-feira.

Germano Gouveia, relatou a reportagem que os detentos confirmaram que há mortos no presídio.

“Eles só me confirmaram que há mortos, não falaram os números, não passaram os nomes e que somente nesta quinta-feira que haverá mais informações”, disse o Advogado.

A reportagem perguntou ao Advogado Germano se há possibilidade de fuga do presídio, uma vez que os detentos estão com armas de fogo, munições e tiveram todo dominio do sistema prisional Antônio Amaro.

“As chances são pequenas, se eles fossem fugir, teria ocorrido no momento em que houve o domínio do presídio, uma tentativa de fuga seria até uma tentativa de suicídio, uma vez que a Polícia Militar e nossos Policiais Penais, já cercaram o perímetro” concluiu Germano.