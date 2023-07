Na Fronteira, Feira de Negócios Brasileia Rural Show Acontece em Agosto

A Primeira Edição do Brasileia Rural Show também será uma feira internacional onde vai reunir empresários, empreendedores, produtores rurais e agentes de negócios com participação de representantes do agronegócio da Bolívia e Peru, durante quatros dias (10,11,12 e 13 de Agosto), na Praia do Adolfo em Brasileia.

Nesta terça-feira, 18, a Prefeita Fernanda Hassem e equipe receberam no gabinete de trabalho os organizadores do evento. E durante o encontro apresentaram a Chefe do Executivo Municipal o detalhamento do planejamento para realização do evento que faltam 22 dias para acontecer no município.

A Feira de Exposição e Negócios ( Brasileia Rural Show), visa fortalecer a economia local e regional do Alto Acre e atrair, Bancos, Empresários e o Agronegócio como um todo. E os países vizinho Bolívia e Peru o que vai gerar mais investimentos e renda na região de fronteira.

Durante o evento uma grande programação está prevista para acontecer desde oficinas técnicas para produtores, Cavalgada, Concurso da rainha da Feira, Prova do tambor, Team Roping (Laço em dupla), Rodeio, Exposição de animais, praça de alimentação, exposição de veículos, Show Gospel, shows regionais, Parque infantil, Leilão de gado de elite, Bingo e Sorteios.

Participaram, Vice- Prefeito de Epitaciolândia Professor Soares, Presidente Associação Comercial e Empresarial de Epitaciolândia e Brasileia ( Accebra), Inês Tiziana, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil ( Sinpror), Elias Félix, Representante da Secretaria de Governo do Estado de Turismo e Empreendedorismo, Prof.Val. Silva, Representante da Secretária de Governo, Manfrim Costa, Empresários e Pecuarista Maurício Prete, Médico Veterinário Romildo Moura, Servidor Público Sílvio Teixeira, Procurador Jurídico da Prefeitura de Brasileia Dr. Luiz Bertoleto, Articulador Político Mário Jorge e os Secretários Municipais, Agricultura, Leandro Gadelha e Comunicação, Cristiane Araújo.

O evento, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Epitaciolândia e Brasileia(Accebra), e Prefeitura de Brasiléia conta ainda com apoio do Governo do Estado, Faeac, Fieac, Senar , Sindicato de Produtores Rurais e Prefeitura de Assis Brasil.

Veja o que disseram:

Prefeita Fernanda Hassem descreve a realização da Feira de Negócios Brasileia Rural Show como um momento importante para fortalecer a economia do município ,regional do Alto Acre e da fronteira.

“Estamos recebendo com muita alegria os organizadores e apoiadores da nossa Feira Brasileia Rural Show, para te fazer um convite para você participar do dia 10 á 13 de Agosto. Que vai envolver a economia do nosso estado e região do Alto Acre e da nossa fronteira no momento muito importante para todos nós por que a economia vai ser fortalecida e teremos também muitas atrações durante os quatros dias de feira, desde musical, rodeios e cavalgada a economia do município e do regional e da fronteira.” Destacou.

O Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil (Sinpror), Elias Félix, falou do resultado da reunião na Prefeitura de Brasileia com os demais organizadores e parceiros do Brasileia Rural Show.

“Essa Reunião é muito importante e produtiva e significativa para todos da Feira Brasileia Rural Show. Alinharmos com a prefeita Fernanda Hassem os detalhes do nosso evento. Que não é uma parceria é uma irmã na realização dessa Feira. E quero te convidar você produtor Rural, homem do campo e da cidade, participar com agente em agosto da Feira internacional de Negócios do Alto Acre. E com certeza nessa parceria com muitos amigos, parceiros e a Prefeitura de Brasileia o nosso evento está garantido e será de grande sucesso.” Enfatizou.

A Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Epitaciolândia e Brasileia (Accebra), Inês Tiziana fala das parcerias para a realização do evento e convida a população em geral para participa da Feira de Negócios (Brasileia Rural Show), em Brasileia.

“Um grande momento de parceria que estamos fazendo hoje com a Prefeitura de Brasileia e a Prefeita Fernanda Hassem. Queremos agradecer apoio de todos os empresários, em especial a Prefeitura também pelo apoio. E te faço esse convite também, venha participar conosco nos quatros dias desse grande momento para Brasileia e dos demais municípios vizinhos aqui do Alto Acre e da Bolívia e Peru.” Ressaltou.