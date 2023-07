Na Expoacre, oficina faz o concerto de vários instrumentos musicais

Mais uma novidade presente na Expoacre 2023, tem chamado a atenção das pessoas que passam no estande do Sebrae. Nesta segunda noite de feira, domingo, 30, o proprietário de uma Luthieria, oficina que faz o conserto de vários instrumentos musicais, conversou com o ac24horas e Ecos da Notícia.

A arte de recuperação e customização, que eleva o padrão dos equipamentos, é feita por Rafael Silva. Entre violinos, guitarras e violão, ele destaca de onde surgiu a ideia de trazer o trabalho para o Acre.

“Nós nascemos por causa da influência de amigos que começaram a fazer o trabalho em fundo de quintal. E aí, a coisa foi ficando cada vez mais séria, fomos buscando conhecimento e evoluímos dentro dessa arte de confecção”, explicou.

Ainda de acordo com ele, para exercer a profissão é preciso saber mexer com madeira, artesanato, saber o básico de pintura automotiva e eletrônica.

“Para a Luthieria, são vários conhecimentos, mas algo que é o mais importante, é gostar de música. Porque você vai ter que testar os equipamentos depois de pronto”, afirmou.