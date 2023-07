Mulher sofre fratura na coluna em acidente com lancha no Rio Acre

Eliete Rodrigues de Araújo, de 53 anos, ficou gravemente ferida na tarde desse domingo, 9, quando a lancha em que passeava pelo Rio Acre bateu em um banco de areia, na capital acreana.

Segundo informações de testemunhas, a vítima retornava de um passeio no Riozinho do Rola em companhia do marido, quando se aproximavam do Porto da Gameleira, região do Segundo Distrito, e a lancha bateu em um banco de arreia, arremessando a mulher contra a estrutura da lancha e em seguida dentro do rio.

Ela sofreu uma fratura na coluna. Os próprios familiares de Eliete a retiraram de dentro da água e entraram em contato com o SAMU, que a levou ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.