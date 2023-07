Mulher perde controle de automóvel que capota na Estrada do Calafate, na capital

Na madrugada deste sábado, 8, uma mulher que não foi indentificada travegava na estrada do Calafate, em Rio Branco, sentido bairro/centro, quando perdeu o controle do carro Toyota/Corolla de cor branca, placa QLX-8480, após sair da ponte e entrar na curva passando direto, batendo em uma mureta do cemitério Morada da Paz. O carro capotou várias vezes logo em seguida na rua Santa Maria.

Homens do corpo de bombeiros foram chamados até o local para desligarem a bateria do veículo devido à grande quantidade de óleo e gasolina derramada na pista que poderia ocasionar um incêndio.

A condutora do veículo nada sofreu. Apenas danos materiais foram registrados após os airbags do veículo serem acionados.

O policiamento de trânsito BPTRAN esteve no local, isolou a área e o guincho removeu o carro para o pátio do Detran.