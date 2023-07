Mulher perde controle de veículo e derruba parada de ônibus no conjunto Tangará em Rio Branco

A condutora de um carro modelo Voyage subia a ladeira da Avenida Ceará, no conjunto Tangará, bairro Estação Experimental, na noite dessa quinta-feira, 13, quando perdeu o controle em uma curva, colidindo contra uma parada de ônibus. Por sorte, não tinha ninguém no ponto de embarcar no transporte coletivo.

Segundo informações do policiamento de trânsito, a condutora do veículo travegava sentido bairro-centro e a colisão foi tão forte que destruiu a coluna de concreto da parada de ônibus, que foi abaixo.

A condutora identificada apenas como Emily nada sofreu, apenas danos materiais e dano ao patrimônio público. O guincho foi chamado para tirar o carro dos destrosos e encaminhar o veículo para oficina. A mulher foi conduzida para a delegacia central de flagrantes para prestar os esclarecimentos.