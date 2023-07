MPF do Acre apura acusação de homofobia cometida pelo pastor André Valadão

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar possível prática de homofobia praticada pelo líder religioso André Valadão durante uma transmissão de um culto de sua igreja pelo YouTube.

O procurador regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Acre Lucas Costa Almeida Dias, é o responsável pelo procedimento.

Segundo vídeos apresentados em matérias jornalísticas, o investigado usou expressões como: “Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais”, afirma o pastor. “Ele diz, ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”.

Após a apuração dos fatos, o MPF encaminhará as medidas cabíveis para o caso.

Com informações da assessoria do MPF no Acre.