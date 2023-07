Motorista que saiu do Acre erra conversão e quase cai em cratera

Um automóvel que havia saído de Rio Branco (AC) e transitava na BR-364 rumo à Porto Velho (RO) bateu violentamente contra um morro de barro na altura do km 1032 da estrada. Segundo informações, o motorista teria errado ao fazer uma conversão à direita, em um desvio no local onde está sendo construída uma galeria pré-moldada onde a rodovia federal apartou durante a cheia de um igarapé na Ponta do Abunã.

As quatro pessoas que ocupavam o veículo sofreram ferimentos e foram levadas para o Hospital Geral de Extrema, onde ficaram em observação. Todas, segundo o Boletim Médico, estão estáveis.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu por imperícia ou pelo fato de o condutor não conhecer bem a estrada. No local foi feito um desvio e o DINIT está construído uma galeria pré-moldada para abrir o trânsito no percurso original da rodovia.

O condutor não conseguiu fazer a convenção à direita e parou em um morro onde está sendo feita a obra. Caso o veículo tivesse ultrapassado o obstáculo, teria caído na cratera cavada para montagem da galeria. Ninguém saiu gravemente e os quatro passageiros foram levados para o Hospital Distrital de Extrema por precaução.