Morre torcedora palmeirense ferida em tumulto nos arredores do Allianz Parque

Morreu nesta segunda-feira (10), em São Paulo, a torcedora do Palmeiras que havia sido ferida em um tumulto nos arredores do Allianz Parque, no jogo entre Palmeiras e Flamengo, disputado no último sábado (8).

A informação foi divulgada por familiares da jovem nas redes sociais.

Gabriela Anelli, de 23 anos, estava internada em estado grave na UTI da Santa Casa de São Paulo, após ter sido atingida no pescoço por uma garrafa.

Em nota publicada nas redes sociais do clube, o Palmeiras lamentou a morte de Gabriela.

“Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro.”

Confusão nos arredores do Allianz

Segundo a Polícia Militar, o tumulto começou quando dois torcedores flamenguistas entraram em uma das ruas que dá acesso ao portão “A” do estádio palmeirense, o que gerou a insatisfação de torcedores alviverdes que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do Allianz Parque.

“Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los”, afirmou a PM em nota.