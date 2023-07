Morgan perde pênalti, mas Estados Unidos vencem Vietnã em estreia na Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos estreou com vitória na Copa do Mundo, em cima do Vietnã por 3 a 0, no Eden Park, na Nova Zelândia, nesta sexta-feira. Com show de Sophia Smith, que marcou duas vezes e deu uma assistência para Horan, as estadunidenses dominaram completamente a partida.

Alex Morgan, ainda no primeiro tempo, perdeu pênalti, defendido por Kim Thanh. A goleira do Vietnã roubou holofotes no jogo, e apesar da derrota, teve grande atuação. As vietnamitas não finalizaram na patida e sofreram 25 chutes contra a meta.

Primeiro tempo

A seleção estadunidense abriu o placar cedo, aos 13 minutos, mas havia tido outras oportunidades antes. Após grande jogada de Morgan, com lindo passe de letra, Smith marcou o primeiro gol dos EUA na Copa do Mundo – o primeiro dela em Mundiais.

Os Estados Unidos continuaram em cima para ampliar a vantagem. Aos 41, Rodman foi derrubada na área, e a árbitra, na cabine do VAR, deu pênalti. Morgan foi para a cobrança e parou em Kim Thanh, que defendeu. No entanto, nos acréscimos, Smith aproveitou uma sobra na área e marcou o segundo dela na partida.

Segundo tempo

Na etapa final, os Estados Unidos seguiram em cima para ampliar a vantagem no placar. Logo nos primeiros segundos, Sophia Smith quase marcou o terceiro, mas finalizou para fora. Com o passar do tempo, só dava Kim Thanh no jogo.

A goleira do Vietnã levou a melhor em todas pelo alto, mantendo o 2 a 0 no placar até os 30 minutos da etapa final, quando Horan, sem goleira, mandou para o fundo das redes após bela jogada de Smith pela lateral.

Sophia Smith brilhou

Em sua primeira Copa do Mundo, Sophia Smith brilhou! A atacante dos Estados Unidos, uma das novas caras do futebol feminino no mundo, debutou na competição em grande estilo. Smith marcou duas vezes e deu uma assistência em sua primeira partida no torneio.

Brilho de Kim Thanh

É difícil uma goleira ser uma das melhores em campo em uma derrota por um placar elástico, mas foi isso que aconteceu na partida entre Estados Unidos e Vietnã. A derrota por 3 a 0 poderia ter sido muito maior se Kim Thanh, goleira vietnamita, não estivesse inspirada no jogo.

Além do pênalti defendido, cobrado por Alex Morgan, a goleira afastou todas no alto. Mesmo com 1,65m, Kim Thanh se agigantou e tirou tudo, dando trabalho para as atacantes dos Estados Unidos. Em um confronto em que o Vietnã não finalizou, o destaque ficou com Kim Thanh.

E a Rapinoe?

Em sua última Copa do Mundo, Megan Rapinoe começou a estreia no banco de reservas. A atacante entrou aos 17 minutos e perdeu duas boas chances. Em uma delas, Horan chegou a rir da companheira pela oportunidade perdida.

A partida foi especial para Rapinoe. Contra o Vietnã, a bicampeã do mundo completou 200 jogos pela seleção dos Estados Unidos.

Como fica?

Com a vitória, os Estados Unidos assumiram a liderança do Grupo E. Holanda e Portugal se enfrentam somente no domingo, às 4h30 (de Brasília), finalizando a primeira rodada deste grupo. O próximo jogo da seleção dos EUA é contra as holandesas, na reedição da final da competição de 2019, na próxima quarta-feira, enquanto as vietnamitas enfrentam as portuguesas, na quinta-feira.













Fonte: ge