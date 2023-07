Moradores bloqueiam a Transacreana e exigem melhorias no ramal Barro Alto

Dezenas de moradores resolveram fazer um protesto e checar a estrada na manhã desta segunda-feira, 10, para cobrar serviços de melhoria e conservação no Ramal Barro Alto, localizado à margem da rodovia AC-90, em Rio Branco.

Segundo um dos moradores identificado como José, a prefeitura de Rio Branco precisa melhorar o acesso para facilitar o escoamento da produção na região. “São ramais de péssima qualidade e queremos produzir”, comentou.

Além da melhoria no ramal, os moradores cobram a manutenção da ponte sobre o Riozinho do Rola e máquinas agrícolas e garantem que só vão encerrar a manifestação após uma definição do assunto. “Vamos aguardar um posicionamento das autoridades porque da outra vez eles esqueceram do ramal do Barro Alto”, encerrou.