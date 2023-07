Ministro britânico afirma que “país não é a Amazon” após Ucrânia pedir mais armamento

O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse nesta quarta-feira (12) que os aliados de Kiev “querem ver a gratidão” da Ucrânia por seu apoio, lembrando como ele disse às autoridades ucranianas durante uma visita a Kiev, em junho de 2022, que o Reino Unido “não é a Amazon”, quando recebeu uma lista de exigências de armas.

“Há uma pequena palavra de cautela aqui que, gostemos ou não, as pessoas querem ver gratidão”, disse Wallace a repórteres nos bastidores da cúpula da Otan na capital lituana de Vilnius, de acordo com uma transcrição de seu depoimento enviada à CNN pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

“Eu disse aos ucranianos em junho passado, quando dirigi 11 horas para receber uma lista: não sou a Amazon”, disse ele.

Wallace disse que os países aliados estão ajudando a Ucrânia, não apenas por sua soberania, mas também por liberdades mais amplas. Ele disse que as autoridades ucranianas às vezes precisam persuadir as autoridades a autorizar essa ajuda, como os legisladores no Capitólio dos Estados Unidos, por exemplo.

“Você tem que persuadir os políticos de outros países de que vale a pena. E vale a pena e eles estão recebendo algo por isso”, disse Wallace.

“E às vezes você ouvirá resmungos não do governo no sistema americano, mas de legisladores no Capitólio: ‘Demos US$ 83 bilhões ou algo assim, você sabe, não somos a Amazon’”, novamente referindo-se à loja online.

Zelensky, em resposta aos comentários do secretário de defesa, disse: “Sempre fomos muito gratos ao Reino Unido, sempre gratos ao primeiro-ministro, ou talvez eu devesse dizer primeiros-ministros, e ao ministro da defesa, Sr. Wallace.”

“Eu realmente não entendo qual é o problema. Estamos gratos, a Grã-Bretanha é nossa parceira. Talvez o ministro queira algo especial?” ele adicionou.