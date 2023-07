Ministra do Turismo convoca reunião com servidores e funcionários da pasta

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, convocou uma reunião interna com servidores e funcionários do Ministério do Turismo.

O encontro está marcado para às 17h desta quinta-feira (06). Antes, às 15h, Daniela Carneiro terá um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde deve oficializar sua saída do ministério.

O convite foi enviado para servidores e funcionários da pasta, e foi confirmado pela CNN com a assessoria. Perguntados do teor do encontro, a assessoria informou apenas que seria uma “reunião interna”.

Segundo apuração dos repórteres Pedro Teixeira e Tainá Farfan, Lula deve se reunir em seguida com o deputado Celso Sabino (União-PA), que irá substituir Daniela Carneiro.

Apesar da troca ainda não ter sido oficializada, nos corredores do Congresso Nacional, Sabino já é cumprimentado como “ministro”.

A troca no comando da pasta se arrasta por meses, desde que o União Brasil solicitou ao Palácio do Planalto a substituição.

O partido pediu a troca por afirmar que o nome da atual ministra é indicação pessoal de Lula, além de ela ter pedido desfiliação do partido para fazer parte do Republicanos, sigla de seu marido, Waguinho dos Santos Carneiro, prefeito de Belford Roxo (RJ).

O partido tem a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados e, apesar de ter três ministérios, nem sempre entrega a maioria dos votos ao governo.