Ministério habilita Rio Branco e repassa R$ 400 mil para atenção especializada em saúde

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (31) que o município de Rio Branco receberá R$ 400 mil do recurso financeiro emergencial para custeio da atenção especializada.

“O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências dos recursos estabelecidos nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde”, diz o Ministério da Saúde em portaria publicada no Diário Oficial da União. A portaria é também habilitação ao recurso.

