Militares recuperam motocicleta roubada e prendem dupla

Na noite desta terça-feira, 18, policiais militares da Companhia Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, prenderam uma dupla em flagrante e recuperaram uma motocicleta roubada, durante patrulhamento no bairro Sobral.

Os militares se deslocavam na Avenida Sobral, quando encontraram os dois indivíduos na moto, trafegando no sentido contrário da via em alta velocidade. Durante a abordagem, a equipe localizou com os homens uma faca e uma mochila feminina.

A motocicleta estava com a placa adulterada e constava nos registros de roubo/furto. Ja havia denuncias de que, momentos antes, um roubo teria sido registrado nas proximidades por agentes com as mesmas características dos abordados.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Flagrantes para as providências legais cabíveis.