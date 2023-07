Militares do Acre participam do 1º Congresso das Polícias Militares da Região Norte

A Polícia Militar do Acre (PMAC), representada pelo subcomandante-geral, coronel Emílio Virgílio, esteve presente no 1º Congresso das Polícias Militares da Região Norte, realizado na quarta e quinta-feira, 12 e 13, em Manaus. O objetivo do evento foi compartilhar experiências e conhecimentos, discutir estratégias e propor soluções para os desafios enfrentados pelas polícias militares dos estados que compõem a região.

Os temas tratados abordaram o uso da tecnologia na atividade policial, sistemas de inteligência, projetos sociais em educação, iniciativas voltadas para a saúde mental, captação de recursos, formação e capacitação, uso do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e enfrentamento ao crime organizado, entre outras pautas relevantes para a área da segurança pública.

Na ocasião, os militares do Acre apresentaram o aplicativo Apolo, uma ferramenta inovadora que permite consulta, coleta e agregação de informações, desenvolvida pelo soldado da PMAC, David Cordeiro. O Apolo proporciona maior agilidade e precisão em consultas necessárias ao serviço operacional, como em casos de mandados de prisão, de dados de pessoas – com o diferencial de possibilitar o reconhecimento facial – e de veículos, além de dispor de um cadastro de abordagens para a análise criminal.

Também presente no evento, o chefe de gabinete do comandante-geral, tenente-coronel Airton Leitão, enfatizou a importância do encontro. “Pela primeira vez, as polícias [do Norte] se reúnem para falar sobre as suas demandas, desafios, particularidades e até mesmo sobre aquilo que é comum a todas. Cada uma pôde mostrar o que tem de melhor e que pode contribuir com as coirmãs da região”, disse o oficial.