Militar russo que publicava rotina de corrida em app é assassinado quando se exercitava

Um canal de informação russo no Telegram, o Baza, afirma que Rzhitsky publicava regularmente suas corridas no Strava, com detalhes da rota que ele seguia (quase sempre a mesma), a distância, o ritmo de corrida e o tempo total de exercício.

Segundo a agência de notícias Reuters, o Baza é um canal de comunicação que tem fontes entre os serviços de segurança da Rússia.

A Rússia acusa a Ucrânia do assassinato, mas os ucranianos negam qualquer envolvimento e insinuam que o comandante era um alvo de russos dissidentes.

Quem era o comandante que usava Strava

Segundo os veículos de comunicação estatais da Rússia e os blogueiros que cobrem a guerra, Rzhitsky era o vice-líder de mobilização militar na cidade de Krasnodar e ele já tinha comandado um submarino no Mar Negro.

Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o submarino que ele comandava era movido a diesel e construído para entrar em combate com navios e outros submarinos, além de conduzir operações de reconhecimento e instalar minas explosivas.

Em um canal de Telegram de apoiadores da Ucrânia, afirma-se sem evidências que Rzhitsky era suspeito de estar ligado a um ataque à Ucrânia, feito a partir de um submarino, que matou pelo menos 23 pessoas em julho de 2022.

A lista de alvos

Os ucranianos têm um site chamado Myrotvorets (Pacificador) que publica uma lista de inimigos da Ucrânia (oficialmente, esse site não é ligado ao governo da Ucrânia). Alguns dados de Rzhitsky apareciam nesse site. Nesta terça-feira, aparece a palavra “liquidado” em letras vermelhas no perfil de Rzhitsky.

Pelo menos duas outras pessoas estava no site já foram assassinadas em solo russo desde o começo da guerra:

A jornalista Darya Dugina, em agosto de 2022;

O blogueiro pró-guerra Vladlen Tatarsky, em abril de 2023.