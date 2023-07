Membros do Ministério da Justiça estão no Acre para avaliar situação de presídio

Uma equipe da Força de Cooperação Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN, chegou nesta quinta-feira, 27, em Rio Branco, para avaliar o cenário do presídio Antônio Amaro, que foi palco da morte de cinco presos. Além das equipes de inteligência e crise, membros da Ouvidoria da SENAPPEN, chegarão no final de semana e também vão entrar no presídio.

Durante quase 24 horas os presos mantiveram reféns e mataram rivais dentro do presídio de segurança máxima.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN é o órgão executivo, ligado ao Ministério da Justiça, que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional, emanadas, principalmente, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP.

A vinda dos membros da Secretaria se dá em apoio técnico ao Instituto de Administração Penitenciária- IAPEN. Eles já estiveram em presídio do Acre em 2020 no motim da água. Na ocasião, pelo menos 56 presos ficaram feridos durante um conflito entre detentos e policiais penais no presídio Francisco de Oliveira Conde – FOC, ocasionada pela falta de água na penitenciária.