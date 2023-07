Marcinho sofre parada cardíaca e é intubado; estado de saúde é grave, mas estável

MC Marcinho foi intubado na noite de segunda-feira (10) após sofrer uma parada cardíaca. À CNN, a assessoria do funkeiro confirmou que o artista está internado no Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho para tratar um quadro de cardiopatia.

De acordo com o mais recente boletim médico do hospital, divulgado nesta terça-feira (11), o MC, que é portador de cardiopatia e doença renal crônica, sofreu uma parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

“Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável”, informa o boletim.

Nas redes sociais, na noite de ontem, o irmão do “Príncipe do Funk”, Mauro Garcia, pediu que os fãs fizessem orações, devido à gravidade da condição de saúde do cantor.

“Eu queria pedir às pessoas para me ajudaram em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve de intubar. Família é tudo que eu tenho”, desabafou em um vídeo.

No perfil oficial do Instagram do funkeiro, a equipe publicou hoje um comunicado informando que ele está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, por conta de seu tratamento cardíaco.

“O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, finalizou a mensagem.

Histórico de saúde de MC Marcinho

Marcinho, de 45 anos, sofre de sérios problemas cardíacos. Em março deste ano, revelou que estava muito debilitado e que precisava passar por uma cirurgia para trocar um marca-passo, que tinha desde 2021. À época, a equipe do artista informou que o procedimento havia sido bem-sucedido e que o quadro era estável.