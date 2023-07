Massagista diz que ajudou Ronaldinho Gaúcho a curar ressacas no Atlético-MG

Massagista do Atlético-MG por 55 anos, Belmiro foi o convidado do programa Bastidores, da Itatiaia, nesta quarta-feira (12). Ele relembrou histórias ao lado de Ronaldinho Gaúcho, craque mundial e ídolo do Galo.

Belmiro disse que já precisou ajudar o craque a curar muitas ressacas na Cidade do Galo. O ex-massagista contou que sempre recebia o recado de Ronaldinho através de Jô, ex-companheiro de quarto do craque.

“Sempre, direto (curava a ressaca dele). Só eu entrava no quarto dele. Ele ficava com o Jô, o Jô me chamava para ir lá no quarto. Ele pedia alguma coisa para comer, porque não iria descer para o café” Belmiro, ex-massagista do Atlético-MG

Apesar da vida agitada, principalmente fora do ambiente esportivo, Ronaldinho era um jogador tranquilo, como revelou Belmiro.

“Era muito tranquilo o Ronaldo. Ele já chegava pronto para ir para o campo. Acabava o treino, ele subia, fazia a massagem e ia embora. Não enchia o saco. Era gente finíssima”, completou.

Nome histórico do Galo, Ronaldinho defendeu o clube de 2012 a 2014 em 85 jogos e marcou 27 gols. Pelo alvinegro, foi campeão da Copa Libertadores (2013), da Recopa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Mineiro (2012 e 2013).