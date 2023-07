Marisa conclui processo de reestruturação financeira com fechamento de 88 lojas

Ainda assim, as recessões de 2015 e 2016 somadas à pandemia de Covid-19 apertaram as finanças do público em geral e limitaram o avanço de empresas varejistas. E com a Marisa não foi diferente: em 2020, a empresa registrou um prejuízo líquido de mais de R$ 400 milhões, seguido por outro prejuízo de mais de R$ 70 milhões em 2021 e outro de mais de R$ 200 milhões em 2022.