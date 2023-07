Homem é preso por aplicar golpe contra idosos em bancos no Acre

A polícia civil prendeu nessa segunda-feira, 3, mais uma pessoa do grupo criminoso acusado de aplicar golpes contra idosos nos caixas eletrônicos de bancos em Rio Branco.

O nacional N. C. C. da S., 52 anos, encontrava-se foragido desde a emissão de seu mandado de prisão, tendo se ausentado inclusive da cidade Rio Branco. Mediante o trabalho investigativo da equipe da 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil, verificou-se que autor estava na cidade e que inclusive continuava a aplicar os mesmos golpes nos idosos.

Os crimes eram geralmente praticados nos primeiros horários da manhã, nas agências dos bancos Bradesco do Bosque e Centro da cidade. Os golpistas utilizavam da prática de furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude, pois se aproveitavam da situação de vulnerabilidade das vítimas, e se utilizavam de artifícios fraudulentos para ludibriar idosos que buscavam ajuda nos caixas eletrônicos dos bancos.

Passavam-se por pessoas comuns, com a intenção de ajudar, pegando o cartão e senha das vítimas e retirando todo o seu dinheiro da aposentadoria, fazendo transferências bancárias para suas contas ou de terceiros, furto dos cartões dos idosos e empréstimos em nome das vítimas, transferindo o dinheiro para suas contas pessoais. Em muitas vezes, os idosos iam para os bancos no primeiro horário da manhã e, como nesse horário não há atendentes para ajudá-los, terminavam por aceitar a ajuda dos golpistas.

Com o acusado foram encontrados diversos documentos bancários, cartões e telefones celulares que eram utilizados para aplicar os golpes. Deu-se voz de prisão ao acusado N. C. C. da S. e esse encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil orienta à sociedade em geral que nunca aceitem ajuda de estranhos nos caixas eletrônicos e em filas de bancos.