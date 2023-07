Uma operação de policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras, o GEFRON, resultou na apreensão de 1100 maços de cigarros contrabandeados da Bolívia. A ação policial ocorreu no inicio da tarde desta segunda-feira, 18, no município de Senador Guiomard.

Durante a ação uma pessoa foi presa pelo crime de contrabando e um carro utilizados para fazer o transporte do carregamento de cigarro foi apreendido. O acusado foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Rio Branco.