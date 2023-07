Mais de 630 acreanos se inscrevem na segunda edição 2023 do Fies, diz MEC

A segunda edição de 2023 do processo seletivo para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) teve 109.809 inscritos, segundo apuração do Ministério da Educação (MEC). No Acre, são 631 inscritos.

Do total nacional, 73.380 são mulheres, que correspondem a 66,83% dos inscritos. Os homens somaram 36.429 (33,17%). O número de vagas ofertadas nesta edição foi de 77.867 vagas, em 1.265 instituições privadas.

A maior parte dos candidatos tem até 19 anos (15.913), o equivalente a 14,49%. Já aqueles com idade entre 20 e 30 anos representam 68,12% (74.804), seguidos da faixa etária de 31 a 40 anos (12,31%), 41 a 50 (4,10 %) e o grupo daqueles com mais de 51 anos, representados por 1.069 inscritos.

A região Nordeste registrou o maior número de inscritos, um total de 42.163 candidatos, representando 38,39% do total, quando observado o local de residência do candidato. A região Sudoeste fechou com 33,95% dos inscritos (37.285), seguida pela região Norte (10,90%), com 11.974 inscritos; região Sul (8,65%) com 9.499; e Centro-Oeste (8,09%) com 8.888.