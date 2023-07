Mais da metade dos usuários do Tinder são casados ou comprometidos, diz pesquisa

Uma nova pesquisa sobre o nível de satisfação das pessoas com o Tinder mostra que 65,3% dos usuários do aplicativo eram casados ​​ou “em um relacionamento” e 50,3% não estavam realmente interessados ​​em marcar encontros.

Foram entrevistados cerca de 1.400 usuários entre 18 e 74 anos. Os pesquisadores realizaram uma série de perguntas sobre as motivações para usar o aplicativo e quantos encontros tiveram.

Muitos optam por se manter ativos em aplicativos de namoro, mesmo que não estejam procurando encontros ou pelos mesmos motivos que usam as redes sociais, sugere a pesquisa.

Para esses usuários, as plataformas se tornaram fontes de entretenimento e conexão social, ao mesmo tempo em que fornecem o aumento de autoestima com as curtidas e as demonstações de interesse, destacou a Sky News, baseando-se na pesquisa.

Com isso, a possibilidade de criar conexões reais diminui, por tem menos pessoas de fato em busca dessa possibilidade, e a insatisfação com o aplicativo aumenta.