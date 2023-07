Madonna fala pela 1ª vez desde internação: “Estou no caminho da recuperação”

A cantora Madonna se pronunciou, nesta segunda-feira (10), pela primeira vez desde que precisou ser internada na UTI por conta de uma infecção bacteriana.

“Eu senti o amor de vocês. Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida”, disse a rainha do pop em comunicado publicado no Instagram.

No último dia 28, o empresário de Madonna, Guy Oseary, anunciou o adiamento da turnê mundial que comemora 40 anos de carreira da cantora por conta de uma “grave infecção bacteriana” que a deixou “vários dias” internadas na UTI.

No comunicado desta segunda, Madonna agradeceu pela “energia positiva, orações, palavras de curas e encorajamento” que recebeu nos últimos dias.

“Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foram meus filhos. Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para minha turnê”, escreveu.

“Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Eu odeio decepcionar qualquer pessoa”, acrescentou.

Ela disse que seu foco agora é “sua saúde e ficar mais forte”. “Eu garanto a vocês que voltarei assim que puder”, complementou.

Em relação à “The Celebration Tour”, que começaria no próximo dia 15 com um show esgotado no Canadá, ela disse que o plano atual é reagendar a parte da turnê na América do Norte (haviam datas agendadas para EUA, Canadá e México), e começar pela Europa, em outubro.

“Não poderia estar mais grata pelo cuidado e apoio de vocês”, concluiu Madonna.