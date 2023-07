Lula sugere descontos para eletrodomésticos vendidos no país:“Se tá caro, vamos baratear”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), nesta quarta-feira (12), a criação de um programa do governo federal para oferecer desconto nos preços de eletrodomésticos vendidos no país.

“Falei pro Alckmin: que tal gente fazer uma aberturazinha para linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, televisão, máquina de lavar roupa. As pessoas de quando em quando precisam trocar seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha tá batendo, não tá gelando a cerveja bem, e tá gastando muita energia, você tem que trocar”, disse Lula em evento no Palácio do Planalto.

“E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito”, acrescentou.

Se dirigindo à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), e ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, o presidente acrescentou brincando: “Abre a mão um pouquinho pra gente poder facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas.”

Durante o segundo mandato de Lula, em abril de 2009, o Ministério da Fazenda anunciou a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para geladeira, fogão e máquina de lavar roupa. Inicialmente previsto por três meses, o programa durou até o final de janeiro de 2010.

A fala de Lula vem na esteira do programa do governo federal que ofereceu incentivo para venda carros de entrada, encerrado no início deste mês. De acordo com Alckmin, a estimativa é de que 125 mil veículos tenham sido comercializados.

“Nós fizemos uma coisinha pequena, reduziu um pouquinho lá o preço dos carros. O que aconteceu? A gente vendeu mais carros do que teve capacidade de produzir no período”, comentou Lula nesta quarta.

A fala do presidente aconteceu em uma cerimônia, no Palácio do Planalto, em Brasília, de entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico a entidades e pesquisadores. O evento também marcou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT).

“Órgão de assessoramento do Presidente da República, o CCT é o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A última reunião ocorreu em 1º de agosto de 2018”, informou o Planalto, em nota.