Lula recebe Lira e líderes da Câmara após reforma tributária e mudanças no Carf

Após as aprovações da reforma tributária e do projeto de lei que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) pela Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta sexta-feira (7), o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários.

De acordo com parlamentares ouvidos pela reportagem, a votação do Carf só foi viabilizada nesta sexta após Lula “entrar na jogada” e acordos serem feitos com o Planalto. Participam do encontro, no Palácio da Alvorada, representantes do PT, PP, Republicanos, Solidariedade, PSB, PV e PCdoB.

Líderes ouvidos pela CNN afirmaram que estão pedindo mais emendas em RP2 — disponibilizadas pelos ministérios aos pedidos do parlamento — para o segundo semestre.

Eles não estabeleceram valores e alegam que o montante disponibilizado essa semana em “emendas pix” é impositivo — ou seja, o governo já seria obrigado a pagar de qualquer forma.

Entre esta quinta e sexta-feira — durante o processo de aprovação da reforma tributária e expectativa de apreciação do Carf em plenário — o governo liberou mais cerca de R$ 1,7 bilhão.

O total, somando aos R$ 5,25 bi liberados ontem, chega a quase 90% de empenho, pelo governo, dos recursos separados para essa modalidade — em que o dinheiro é enviado diretamente para estados e municípios, sem necessidade de fiscalização por parte da União.

Os deputados também sinalizaram que a votação do Carf foi possível ainda esta semana porque o clima de tensão com o Planalto acabou sendo distensionado com a aprovação da reforma tributária, além da promessa de viabilizarem cargos que estavam na “geladeira”.

Participaram do encontro 17 deputados, dois ministros, além de Lula. Veja a lista:

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado e relator da reforma tributária

Áureo Ribeiro (SD-RJ), líder do Solidariedade

Antonio Brito (PSD-BA), líder do PSD

Reginaldo Lopes (PT-MG), deputado

Túlio Gadêlha (Rede-PE), deputado

Fabio Macedo (Podemos-MA), líder do Podemos

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), deputada

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara

Tábata Amaral (PSB-SP), deputada

Zeca Dirceu (PT-PR), líder do PT

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Aliel Machado (PV-PR), deputado

Luís Tibé (Avante-MG), líder do Avante

André Fufuca (PP-MA), líder do PP

Isnaldo Bulhões (MDB-AL), líder do MDB

Elmar Nascimento (União-BA), líder do União Brasil

Hugo Motta (Republicanos-PB), líder do Republicanos