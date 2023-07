Lucas Barbosa é o sétimo jogador do Santos afastado pela diretoria; veja a lista

O Santos decidiu afastar o meia Lucas Barbosa, nesta terça-feira, 11. A informação foi noticiada pela o “Ge.com” e confirmada pela reportagem do site da Jovem Pan. Revelado nas categorias de base do Peixe, o jogador subiu ao time profissional em 2022 e coleciona 63 partidas oficiais, com sete gols marcados. A decisão da diretoria atende um pedido do treinador Paulo Turra e faz parte da reformulação do elenco. Assim como os casos de Daniel Ruiz, Ed Carlos e Ivonei, o jovem vai treinar separadamente por motivos técnicos. Já Yeferson Soteldo, Lucas Pires e Nathan foram afastados por motivos disciplinares. Até o momento, o clube da Baixada Santista anunciou apenas o lateral Dodô, que estava no Atlético-MG. Os diretores, porém, estão em busca de outros jogadores, principalmente do meio-campo.

Fonte: Jovem Pan News