Luan revela que pediu chance para Vanderlei no Corinthians: ‘Estou 100% preparado’

Afastado do elenco do Corinthians, o meio-campista Luan revelou no podcast ‘Denílson Show’, do ex-jogador Denílson, que pediu uma chance a Vanderlei Luxemburgo para voltar a treinar com o time e ter chance de jogar. “Quando o Vanderlei chegou eu fui trocar uma ideia com ele. Eu só joguei o papo reto. Falei ‘Professor, não preciso contar história triste aqui não, você sabe da minha situação, do jeito que tá, a única coisa que eu peço pra você é me colocar pra treinar com o grupo e me dar uma oportunidade’”, disse o jogador de 30 anos. “Eu falei pra ele, ‘a situação aqui tá acabando comigo, tá foda’. Só falei pra ‘treinar com os caras que você vai ver, se quiser me utilizar aí é com você, mas deixa eu treinar com o grupo que eu me garanto’. Até então pra falar isso, trocar ideia com ele é que eu to 100% preparado, vontade de jogar absurda. Tô preparado fisicamente e psicologicamente”, completou. O programa completo vai ao ar na segunda-feira. Luan não entra em campo desde fevereiro de 2022. Ele chegou ao Parque São Jorge em 2020 como a maior contratação da história do clube (R$ 28,9 milhões) e só atuou em 78 jogos, marcando nove gols.

Fonte: Jovem Pan