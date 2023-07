Leila gastou cerca de R$ 120 milhões a mais em avião do que Palmeiras em reforços

Após a eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta (13), a torcida do Palmeiras deixou claro qual é o foco das reclamações feitas à diretoria: a falta de reforços.

O avião comprado pela Placar Linhas Aéreas S/A, empresa da presidente alviverde Leila Pereira, e utilizado pelo clube rendeu memes e até música por parte da torcida organizada do Verdão. O modelo adquirido é um Embraer E190.

O preço pode variar de acordo com as configurações requisitadas pelo proprietário, mas, segundo o site Aeroflap, o valor base é de 55,3 milhões de euros, algo em torno de R$ 297 milhões.

O custo da aeronave representa aproximadamente R$ 126 milhões a mais do que o total gasto em contratações em toda a gestão de Leila como presidente do Palmeiras. Já o valor investido em reforços em 2022 e 2023 foi de cerca de R$ 171 milhões na contratação de sete jogadores.

Reforços da era Leila Pereira

2022

Murilo – R$ 15,5 milhões

Atuesta – R$ 20,7 milhões

José Manuel López – R$ 50,5 milhões

Bruno Tabata – R$ 26 milhões

Miguel Merentiel – R$ 7,4 milhões

2023

Artur – R$ 45 milhões

Richard Rios – R$ 6 milhões

Flamengo gastou mais

Já o Flamengo, um dos principais clubes no mercado de contratações, investiu pesado em reforços. No mesmo período, o Rubro-Negro gastou cerca de R$ 363 milhões em 13 atletas, R$ 66 milhões a mais que o valor do avião de Leila.

2022

Marinho – R$ 6 milhões

Fabrício Bruno – R$ 15 milhões

Pablo – R$ 15 milhões

Ayrton Lucas – R$ 39 milhões

Santos – R$ 16 milhões

Everton Cebolinha – R$ 73 milhões

Arturo Vidal – sem custo

Erick Pulgar – R$ 16 milhões

Guillermo Varela – emprestado, sem custo

2023

Gerson – R$ 92 milhões

Agustín Rossi – sem custo

Allan – R$ 43 milhões

Luiz Araujo – R$ 48 milhões