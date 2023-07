Ladrões tentam arrombar caixa eletrônico da prefeitura da cidade de Cruzeiro do Sul

Na madrugada do último sábado, 29, três homens tentaram arrombar o caixa eletrônico da prefeitura de Cruzeiro do Sul, localizada no Bairro Miritizal, mas foram surpreendidos pela chegada da Polícia Militar e conseguiram fugir do local. Deixaram para trás um maçarico e outros equipamentos utilizados na tentativa de roubo.

Essa já é a terceira tentativa de roubo ao Caixa Eletrônico da prefeitura. Em dezembro do ano passado, três homens invadiram a sede da prefeitura de Cruzeiro do Sul, amarraram dois vigias e tentaram roubar o caixa eletrônico, mas o alarme disparou e os criminosos não conseguiram levar o dinheiro.

Os ladrões arrombaram o cadeado do portão da frente do prédio e com uma furadeira, tentaram abrir o dispositivo onde estava o dinheiro, mas o alarme do caixa eletrônico disparou e os ladrões fugiram sem levar nada.