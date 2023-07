Kevin Spacey é um “predador” sexual, diz suposta vítima a tribunal do Reino Unido

Uma suposta vítima de agressão sexual afirmou, durante testemunho em um tribunal de Londres nesta segunda-feira (10), que Kevin Spacey é um “predador” que fez sexo oral nele enquanto ele estava desacordado no apartamento do ator americano vencedor do Oscar.

Spacey está sendo julgado no Southwark Crown Court acusado de uma dúzia de acusações de crimes sexuais cometidos contra quatro homens, com idade entre 20 e 30 anos, que teriam ocorrido entre 2001 e 2013.

O homem de 63 anos negou todas as acusações e seu advogado, Patrick Gibbs, disse no início do julgamento que o júri iria ouvir algumas “mentiras malditas”.

Seu julgamento nesta segunda-feira ouviu as evidências de um quarto reclamante, que descreveu Spacey como um “predador” sexual em uma entrevista policial gravada exibida aos jurados.

O homem, que não pode ser identificado, alega que Spacey o agrediu sexualmente e depois fez sexo oral nele enquanto ele estava desmaiado no apartamento de Spacey no final dos anos 2000.

Ele disse à polícia que havia escrito para Spacey para pedir conselhos sobre sua própria carreira de ator quando tinha 20 anos.

A suposta vítima disse que recebeu uma ligação de Spacey enquanto bebia em um bar e inicialmente pensou que fosse uma pegadinha de um de seus amigos.

Spacey perguntou se a suposta vítima queria “encontrá-lo para tomar uma cerveja e eu disse ‘sim, claro’”, disse o homem aos policiais. Ele acrescentou que ficou “impressionado com a ideia de conhecer essencialmente um ídolo”.

O fato de Spacey estar disposto a conhecê-lo imediatamente o fez se sentir “estranhamente especial”, disse o homem.

“Eu nem estava pensando que isso era sexual (ou) algo mais do que um relacionamento profissional, porque eu estava tão impressionado com tudo isso”, acrescentou.

Ele disse que eles se conheceram no centro de Londres antes de irem para o apartamento de Spacey, onde os dois beberam uma cerveja, comeram restos de pizza e fumaram maconha.

‘Predador’

A suposta vítima disse que agradeceu a ajuda de Spacey e o ator “abriu os braços e foi ‘vem aqui’ e eu não fui, achei um pouco estranho”.

Ele continuou dizendo que “não o conhecia bem o suficiente para abraçá-lo”. Spacey, então, começou a esfregar o rosto em sua virilha. “Achei isso incrivelmente estranho”, afirmou o rapaz.

O homem disse à polícia que adormeceu, o que disse ser incomum, embora tenha acrescentado que não queria “insinuar descontroladamente que algo desagradável estava acontecendo porque não sei”.

A suposta vítima contou que, quando acordou algumas horas depois, Spacey “estava apenas fazendo sexo oral” nele. Ele acrescentou que pediu que o ator parasse. Depois disso, Spacey disse a ele para sair dali e não contar a ninguém o que havia acontecido.

Mais tarde em seu depoimento, o homem disse que foi informado de que Spacey gostava de “caras jovens e heterossexuais”, mas não se preocupou porque “não sabia naquele momento que ele (Spacey) era um predador”.