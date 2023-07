Juventus é banida de competições europeias na próxima temporada; saiba o motivo

A Juventus de Turim, da Itália, foi banida das competições europeias na temporada 2023/24 e multada em 22 milhões de euros (R$ 114 milhões, na cotação atual) por quebrar o Fair Play Financeiro da Uefa. Com isso, ficará de fora da Conference League e a vaga será ocupada pelo Aston Villa-ING. Os problemas financeiros da equipe também a fizeram perder dez pontos no Campeonato Italiano de 2022/23, caindo do 2º para o 7º lugar. Em comunicado, o presidente da Juventus, Gianluca Ferrero, descordou da decisão da organização, mas garantiu que não recorrerá. “Lamentamos a decisão do Comitê de Controle Financeiro de Clubes da UEFA. Não compartilhamos da interpretação que foi dada à nossa defesa e continuamos firmemente convencidos da legitimidade de nossas ações e da validade de nossos argumentos. No entanto, decidimos não recorrer desta sentença. Preferimos acabar com o período de incerteza e garantir total visibilidade e certeza aos nossos stakeholders internos e externos sobre a participação do clube em futuras competições internacionais. Apesar desta decisão dolorosa, agora podemos enfrentar a nova temporada com foco no campo”

Por Jovem Pan News.