Jovem perde controle da moto, colide contra meio fio, cai e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito deixou o motociclista Aleff Amorim da Silva, de 24 anos, gravemente ferido na madrugada deste sábado, 29, na Avenida Getúlio Vargas no bairro Raimundo Melo em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Aleff trafegava em uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor preta, placa NXT 1F46, no sentido centro-bairro, quando na subida da ladeira do bairro Raimundo Melo, perdeu o controle da moto, colidiu contra o meio fio que divide as duas pistas, caiu e desmaiou.

Populares que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que enviou a princípio a VTR (viatura) 04 de suporte básico, mas, os ferimentos do paciente, os Paramédicos solicitaram a VTR 01 de suporte avançado. Aleff precisou ser entubado e encaminhado em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, com suspeita de TCE (Traumatismo Cranio Encefálico), Trauma Torácico Abdominal, múltiplas escoriações e fraturas em membros superiores.

Populares relataram a reportagem que o motociclista estava com odor etílico muito forte, o que pode ter ocasionado o acidente.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local para os devidos procedimentos.