Jovem acusado de matar esposa com tiro de espingarda se entrega a polícia em Sena Madureira

O jovem identificado por Mateus Lima de Sousa, 24 anos, acusado de matar a própria esposa Lauane do Nascimento de Melo, de apenas 16 anos, com um tiro de espingarda no rosto na zona rural de Rio Branco, no último final de semana.

Se entregou a polícia no início da noite de ontem (24) na delegacia de Sena Madureira, ele estava sendo procurado pelo crime.

Segundo informações, Mateus chegou a delegacia na companhia dos pais, como já havia um mandado de prisão em aberto, ele foi preso e deverá ser encaminhado para a delegacia da mulher em Rio Branco, onde prestará depoimento.

Em seguida, o mesmo deve ser encaminhado ao complexo prisional Dr. Francisco D’e Oliveira Conde, onde aguardará julgamento.

Mateus morava com a vítima em uma fazenda, onde trabalhava como caseiro. Após um desentendimento, ele deu um tiro a queima roupa, que desfigurou o rosto da jovem.