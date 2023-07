Japonês que gastou mais de R$ 70 mil para se “transformar” em cachorro faz 1º passeio

Toco, o japonês que gastou mais de R$ 70 mil em uma fantasia hiper-realista de cachorro, fez seu primeiro passeio em público vestindo o traje. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele chama a atenção do público pelas ruas do Japão.

Em maio de 2022, Toco adquiriu a fantasia da raça britânica collie por US$ 15 mil (cerca de R$ 71 mil) da Zeppet Workshop, um estúdio japonês conhecido por seus trajes hiper-realistas.

Ao desfilar em público, Toco atraiu olhares do público – que parou para fazer carinho e tirar fotos com ele – além, claro, dos próprios cachorros. Um deles, acompanhado por um casal, chegou a se assustar com a presença do collie.

Veja o primeiro passeio de Toco com sua fantasia hiper-realista

O passeio de Toco foi acompanhado por uma equipe da emissora de TV alemã RTL. O vídeo publicado no canal do japonês no YouTube, “Eu Quero Ser um Animal”, ultrapassa 750 mil visualizações.

Em janeiro deste ano, outro japonês, que não teve a identidade revelada, gastou mais de R$ 120 mil reais para ficar parecido com um lobo branco.

Segundo a Zeppet Workshop, a fantasia custou 3 milhões de ienes e demorou 50 dias para ser confeccionada.

De maneira anônima, o cliente se manifestou pelo site da empresa e justificou o pedido pelo seu amor por animais.