Investigação deve apurar servidores por desvio de combustível de produtores rurais

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar supostos desvios de combustíveis, destinados aos produtores rurais, praticados em tese, por dois servidores da Secretaria de Agricultura (Seagro), em Rio Branco.

De acordo com o documento assinado por Aretuza de Almeida Cruz, os servidores Francisco Laerte Soares da Silva, já exonerado do cargo de Gerente do Departamento de Apoio à Produção e Bruna Barreto são investigados por prática de desvio dos combustíveis destinado para mecanização do trabalho dos agricultores. O órgão controlador também fez questão de solicitar informações de valores despendidos do município.

Laerte, inclusive, é réu em processo do Ministério Público por importunação sexual. Na última terça-feira, 11, Câmara de Vereadores da capital aprovou um requerimento da vereadora Elzinha Mendonça (PSB) que pedia o afastamento do gestor.

O ex-chefe de produção foi denunciado em 2019 quando ainda não fazia parte da equipe do atual prefeito da capital acreana e teria praticado ato libidinoso sem o consentimento da vítima.