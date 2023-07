Internacional supera concorrência do Santos e acerta contratação de Bruno Henrique

O Inter superou a concorrência do Santos e fechou a contratação de Bruno Henrique. O volante vai assinar com o clube gaúcho por dois anos e meio, até o final de 2025. O anúncio oficial da contratação pode ser feito ainda nesta sexta-feira.

O jogador de 33 anos, que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, passa férias em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde discutia com os representantes e dirigentes gaúchos. O Cruzeiro foi outro clube que tentou a contratação.

Com a negociação encaminhada, Bruno Henrique voltará a trabalhar com Mano Menezes. A dupla esteve junta no Corinthians, em 2014, e no Palmeiras, cinco anos depois.

Bruno Henrique defendeu o Al Ittihad por três anos e conquistou a Liga da Arábia Saudita e a Supercopa. Na última temporada, disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. No Brasil, o volante tem dois títulos do Campeonato Brasileiro e um da Libertadores.



O volante erá o terceiro reforço do Inter nesta janela de transferências. Antes dele, desembarcaram no Beira-Rio o goleiro uruguaio Sergio Rochet e o atacante equatoriano Enner Valencia, que estreou na derrota por 2 a 0 para o Fluminense.