Inter e Cruzeiro ficam no empate sem gols no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão

Inter e Cruzeiro empataram por 0 a 0 na noite deste sábado, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. A Raposa dominou o primeiro tempo, criou chances, mas pecou nas finalizações. O Colorado melhorou na etapa final e contou com a expulsão de Oliveira. Com um homem a mais por 32 minutos, o time de Mano Menezes teve volume, mas foi ineficiente. O resultado trava as duas equipes na tabela. A partida foi marcada pela reestreia do chileno Charles Aránguiz.