Inteligência ocidental procura mercenários do Grupo Wagner e armas nucleares em Belarus

Após a revolta das forças do Grupo Wagner na Rússia, os EUA e a Europa voltaram seus olhos para uma Belarus cada vez mais imprevisível – uma importante aliada da Rússia que as autoridades ocidentais temem que possa dar às tropas mercenárias exiladas um novo lar e servir como um campo de concentração para armas nucleares russas.

Mas até agora, as autoridades americanas e europeias não viram sinais claros de que qualquer um dos cenários esteja se desenrolando.

Embora as autoridades estejam monitorando de perto um aparente acampamento militar que surgiu fora de Minsk após o levante no sul da Rússia, as tropas de Wagner não parecem ter se mudado para o país em massa.

“Pode acontecer que Wagner PMC [empresa paramilitar privada] decida não se mudar para cá”, disse o presidente belarusso Alexander Lukashenko na quinta-feira (6).

O líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, nem mesmo está em Belarus, disse Lukashenko à CNN – ele está na Rússia, afirmou o presidente.

E enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, disse no mês passado que as instalações em Belarus necessárias para armazenar as armas nucleares táticas estariam prontas em 7 de julho, as autoridades ocidentais também não viram sinais disso.

Belarus ainda não parece ter a infraestrutura adequada para abrigar as armas, disseram as autoridades, e provavelmente levará meses, se não mais, antes que isso seja tecnicamente viável.

As imagens de satélite disponíveis também não mostraram nenhum sinal do tipo de preparação e segurança que seria padrão em uma instalação nuclear russa.

A Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, com 4.477 ogivas nucleares implantadas e de reserva, incluindo cerca de 1.900 armas nucleares táticas, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos. Não está claro quantos desses a Rússia planeja enviar para Belarus.

“Estamos nesta névoa de espelhos russos. Que ações Putin tomará? Não sabemos”, disse Max Bergmann, diretor de estudos russos e europeus do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

“Putin não precisa de armas nucleares táticas em Belarus para usar essas armas”, acrescentou Bergmann.

“Mas é preocupante para os EUA que armas nucleares táticas possam ser colocadas em Belarus com mercenários de Wagner. Dito isso, parece que há um longo caminho a percorrer antes mesmo de chegarmos lá.”

Comando e controle nuclear russos

As autoridades americanas ainda têm dúvidas sobre como a Rússia protegeria seu potencial arsenal em Belarus de agentes desonestos.

As preocupações não provocaram um incêndio de cinco alarmes dentro do governo dos EUA, no entanto, as autoridades estão confiantes de que, quando se trata de comando e controle, é do interesse de Putin impedir que os combatentes de Wagner e Lukashenko tenham acesso ao arsenal nuclear da Rússia.

A 12ª Diretoria Principal do Ministério da Defesa controla o arsenal nuclear da Rússia desde o colapso da União Soviética.

Especialistas dizem que seria surpreendente se outro órgão recebesse o controle de quaisquer ogivas nucleares táticas em Belarus.

Um oficial sênior do Diretório viajou para Belarus na primavera.

Ainda assim, o relacionamento próximo de Lukashenko com Putin e o papel inesperado que ele desempenhou na repressão ao levante de Wagner deixou os analistas de inteligência vigilantes sobre o que poderia vir a seguir e é um tópico importante de discussão entre os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) antes da cúpula de líderes da próxima semana em Vilnius, na Lituânia.

Algumas autoridades americanas também estão preocupadas com a possibilidade de Putin fazer um anúncio relacionado à presença da Rússia em Belarus durante a cúpula.

Mas mesmo sem nenhum anúncio importante da Rússia na próxima semana, a aliança já está tensa com a possibilidade do Grupo Wagner se expandir para Belarus: a Polônia está exigindo financiamento adicional da União Europeia para reforçar sua segurança nas fronteiras em meio a temores de que Wagner se reconstitua na vizinha Belarus.

O primeiro-ministro da Letônia disse que Wagner poderia tentar se infiltrar na Europa a partir de uma nova posição na Belarus.

E o presidente da Lituânia descreveu os combatentes de Wagner como “assassinos em série” que poderiam “emergir em Belarus a qualquer momento. E ninguém sabe quando eles podem se voltar contra nós”.

Os presidentes dos países escreveram uma carta ao secretário-geral da Otan e aos chefes da aliança da organização na sexta-feira, alertando-os sobre a ameaça “representada pelas ações agressivas da Rússia e a evolução da situação em Belarus”.

“A cooperação entre Rússia e Belarus deteriorou a segurança da região e de toda a área euro-atlântica”, escreveram, segundo o Grupo de Comunicação do Presidente da Lituânia.

“Os russos que transferem até mesmo uma parte de seu arsenal nuclear para Belarus é algo novo, não sabemos qual é a intenção, então os poloneses estão certos em se preocupar”, disse Angela Stent, diretora de estudos russos da Universidade de Georgetown.

“Isso faz parte da manobra nuclear com a qual Putin se envolveu desde o início da guerra.”