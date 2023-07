Inscrições para projetos financiados pelo Fundo de Esporte e Lazer começam terça

Começa nesta terça-feira, 11, e vai até o dia 11 de agosto, o prazo para inscrições de projetos que podem ser apoiados pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Rio Branco.

Ao todo, está sendo disponibilizado R$ 1,5 milhão, sendo permitido um limite de até R$ 30 mil para entidades ligados ao esporte e o lazer, R$ 25 mil para pessoa jurídica e R$ 12 mil pessoas físicas.

Poderão participar Entidades de Administração de Esporte e Lazer (Federações, Ligas e Superligas Esportivas), Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos e Pessoas Físicas com sede e/ou residentes no município de Rio Branco, cujos projetos tenham seus objetos voltados exclusivamente para a área de Esporte e Lazer, o produto final ou atividade não seja destinado somente a interesses particulares, não contemplem atividades ligadas diretamente ao esporte profissional e suas categorias de base.

Os interessados deverão inscrever seus projetos no período de 11 de julho a 11 de agosto de 2023, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na Diretoria de Esporte e Lazer, localizada no Centro de Iniciação Esportiva – CIE/Bonsucesso, Rua Rio Grande do Sul, nº 3.078, Bairro Aeroporto Velho, Rio Branco.

Confira abaixo o edital completo: