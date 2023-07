Inscrições para concurso do IBGE encerram na próxima semana

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está com inscrições abertas para dois processos seletivo, em cargos de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Os contratos dos trabalhadores terão validade de um ano com possibilidade de prorrogação.

No Acre, serão ofertadas 14 vagas para supervisor de coleta de qualidade, com remuneração de R$ 3.100,00. Para o cargo, é preciso ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo, na categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

Para agente de pesquisa e mapeamento, serão disponibilizadas 113 vagas, com salário de R$ 1.387,50. Para a função é exigido apenas o ensino médio.

Os aprovados também receberão benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias para ambos as funções.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho, às 23h (horário de Brasília) por meio do endereço eletrônico: https://concursos.ibfc.org.br/. A taxa cobrada para se inscrever é de R$42,20, para ambas as funções. A prova será realizada no dia 17 de setembro, e a divulgação dos resultados está prevista para o dia 23 de outubro.

Em todo o País foram abertas 7.548 vagas, sendo 6.742 para Agente de Pesquisas de Mapeamento e 806 para Supervisor de Coleta de Qualidade (SCQ).

Fonte: Agazeta do Acre