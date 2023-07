Inscrições para concurso da Polícia Militar do Acre são abertas pela FGV Conhecimento

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do concurso da Polícia Militar do Estado do Acre. As vagas disponíveis são para cargos de nível superior e a remuneração varia entre R$ 8.129,55 e R$ 10.423,73.

O certame visa o preenchimento de 36 vagas, sendo 27 para Oficial Combatente, 1 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista, 1 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial, 2 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Obstetra e Ginecologista, 2 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Pediatra, 2 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Clínico Geral e 1 para 2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Ortopedista e Traumatologista.

O vencimento para o cargo de Combatente é de R$ 8.129,55 e a remuneração para os cargos de 2º Tenente Estagiário de Saúde é de R$ 10.423,73. Todos os cargos exigem nível superior e os candidatos passarão pelas seguintes etapas: Prova Objetiva, Redação, Prova de Títulos, Teste de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico e Investigação Criminal e Social.

A taxa de inscrição para os todos os cargos é de R$ 106,00. O pagamento poderá ser realizado através de boleto bancário até o dia 25 de julho de 2023.

A Prova Objetiva e a Redação serão realizadas em diversos municípios do Estado do Acre, no dia 3 de setembro de 2023, das 14h às 18h (horário de Rio Branco/AC).

Clique neste link para inscrições, editais e demais informações.