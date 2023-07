Inscrições em vagas residuais para cursos de graduação da Ufac terminam nesta sexta

As inscrições no processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac), campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para o 2° semestre letivo de 2022, terminam nesta sexta-feira, 14.

As oportunidades são para portadores recém-formados no ensino superior e alunos que desejam mudar para outra formação. Estudantes de outras instituições de ensino, sejam nacionais ou estrangeiras, também poderão participar, desde que as unidades estejam credenciadas pelo Ministério da Educação.

Os interessados possuem até às 00h de hoje para preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico http://sistemas2.ufac.br/residuais e enviar a documentação exigida. A iniciativa é realizada por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

A oferta das vagas residuais em cursos de graduação ocorre por causa do desligamento de estudantes em virtude de jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências para outras Instituições de Ensino Superior (IES), remanejamentos internos, reopções e remanescentes que não foram preenchidas no Processo Seletivo de ingresso primário.

Veja aqui o edital: