Inscrições em vagas remanescentes do Ifac já começaram nesta quarta-feira (19)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou, nesta terça-feira, 18, a lista de convocados para matrícula das vagas remanescentes do Processo Seletivo 2023/2. Os candidatos devem comparecer no setor de Registro Escolar, do campus em que foi aprovado, entre os dias 19 e 21 de julho, para entrega de documentos.

Para aqueles que não puderem entregar as solicitações, é possível realizar via procuração. As vagas disponíveis são para os campus Rio Branco, Baixada do Sol, Tarauacá e Xapuri.

Para matrícula nos cursos técnicos subsequentes, os candidatos convocados deverão apresentar cópia e original dos documentos:

– Carteira de Identidade (RG do candidato); ou identidade militar expedida pelas forças armadas;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF do candidato);

– Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço);

– Histórico Escolar do Ensino Médio;

– Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Já para matrícula nos cursos superiores, deverão ser entregue cópias e originais dos documentos:

– Carteira de Identidade (RG do candidato); ou identidade militar expedida pelas forças armadas;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF do candidato);

– Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço);

– Histórico Escolar do Ensino Médio;

– Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

– Comprovante impresso das notas do Enem.

Além disso, os convocados nos cursos superiores e técnicos subsequentes deverão também apresentar uma foto 3×4, juntamente com a documentação para matrícula.

Saiba mais informações aqui.